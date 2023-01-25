Яку зарплату отримують вчителі у різних регіонах України

25 січня 2023, 15:37
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Джерело:

НУШ

Вчителі в Україні можуть отримувати від 6 до 21 тисячі гривень на місяць. Директори шкіл ще більше.

Усе залежить від категорії вчителя, кількості годин тощо. Також винагорода за педагогічну працю може різнитися по регіонах України.

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Які зарплати отримують вчителі 

  • Запорізька область 

У департаменті освіти і науки Запорізької ОВА повідомили, які зарплати отримують вчителі, якщо мають 18 уроків на тиждень:

  • директор – від 12 до 23 тисяч гривень;
  • вчитель без категорії – 6,7 – 13 тисяч гривень;
  • вчитель ІІ категорії – 7,8 – 14 тисяч гривень;
  • вчитель І категорії  – 9,7 – 19 тисяч гривень;
  • вчитель вищої категорії – 10 – 21 тисяча гривень. 

  • Миколаївська область 

У Миколаївській ОВА надали таку інформацію: 

  • учителі – приблизно 17 тисяч гривень;
  • керівники – приблизно 22 тисячі гривень;
  • асистенти учителів – приблизно 15 тисяч гривень.

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  • Одеська область 

У профільному департаменті Одеської ОВА повідомили, що вчитель на місяць отримує приблизно 17 тисяч гривень, керівний склад школи – приблизно 22,3 тисячі гривень. 

Відповіді ще десяти областей узагальнені:

Області Директор /        гривні  Вчитель без категорії Вчитель І категорії Вчитель вищої категорії
1 Кіровоградська  13 317 8 964,5 10 990  12 024
2 Київська  13 018 9 114,4  10 426,2  13 862
3 Луганська (2022 рік) 16 607  10 106  13 512  15 574 
4 Львівська  13 452 7 663,65  9 850  10 851
5 Полтавська  12 533  6 700  11 269  12 168 
6 Харківська (за інформацією місцевих бюджетів) 18 474  10 365 13 592 14 347 
7 Херсонська  16 000  7 482  11 900  15 166 
8 Хмельницька (2022, без нарахувань) 15 900  8 000  13 380  15 300 
9 Черкаська 15 850  9 673  12 771  14 433 
10 Чернівецька від 11 494,6 – до 14 320,4 від 10 343,7 (без стажу роботи) –  до 10 970,6 (стаж роботи 1 – 3 роки) 15 186 17 064

Департаменти освіти і науки Вінницької, Донецької, Закарпатської, Сумської та Тернопільської ОВА на запит не відповіли. 

Автор: Марія Волошин