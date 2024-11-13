У Раді розповіли, чи підвищать зарплати вихователям дитсадків

В Україні з 2025 року учителі отримуватимуть доплати до зарплати. З 1 січня – по 1000 гривень щомісяця, а з 1 вересня – по 2000 гривень.

У Раді при цьому повідомили, чи очікувати на підвищення оплати праці працівникам галузі дошкілля і позашкілля. Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал очільника Освітнього комітету Верховної Ради України Сергія Бабака.

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Чи отримають працівники дошкілля і позашкілля додаткові виплати

Бабак зазначив, що з державного бюджету не фінансують сферу дошкілля і позашкілля. Верховна Рада не ухвалює рішень щодо зарплат цих освітян.

Дошкільну і позашкільну освіту фінансує місцева влада: об'єднані територіальні громади, міста, області,

– уточнив народний обранець.

Також уточнив, що у новому Законі України "Про дошкільну освіту", який нещодавно ухвалили нардепи, заклали можливість для місцевої влади платити працівникам дитсадків будь-якого рівня зарплати без прив'язки до чогось.

Документ має набути чинності через рік після ухвалення. Однак наступного тижня нардепи, за словами Бабака, мають проголосувати за інше рішення, аби зміни відбудуться вже з 1 січня 2025 року.

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Що відомо про додаткові виплати учителям