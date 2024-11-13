В Раде при этом сообщили, ожидать ли повышения оплаты труда работникам отрасли дошкольного и внешкольного образования. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на телеграмм-канал главы Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергея Бабака.

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Получат ли работники дошкольного и внешкольного образования дополнительные выплаты

Бабак отметил, что из государственного бюджета не финансируют сферу дошкольного и внешкольного образования. Верховная Рада не принимает решений по зарплатам этих педагогов.

Дошкольное и внешкольное образование финансирует местная власть: объединенные территориальные общины, города, области,

– уточнил народный избранник.

Также уточнил, что в новом Законе Украины "О дошкольном образовании", который недавно приняли нардепы, заложили возможность для местных властей платить работникам садиков любого уровня зарплаты без привязки к чему-то.

Документ должен вступить в силу через год после принятия. Однако на следующей неделе нардепы, по словам Бабака, должны проголосовать за другое решение, чтобы изменения произойдут уже с 1 января 2025 года.

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Что известно о дополнительных выплатах учителям