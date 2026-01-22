У яких регіонах торік найбільше зросли зарплати вихователів у дитсадках

У 2025 році запровадження додаткових виплат до зарплати суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів. Ці виплати погоджує та виплачує місцева влада.

Найчастіше це були премії, місцеві стимули, надбавки до 50% посадового окладу, доплати за перевищення наповнюваності груп, разові виплати і окремо – доплати за несприятливі умови праці, повідомили 24 Каналу у МОН України.

Дивіться також Сума може перевищувати 15 тисяч: яку зарплату отримуватимуть вихователі дитсадків

Де суттєво зросли зарплати вихователів?

У середньому найбільше зростання оплати праці вихователів у жовтні зафіксували у:

Київській області +5 198,92 гривні;

Запорізькій +4 613,24 гривні;

Львівській +2 391,98 гривні;

Хмельницькій +2 076 гривень;

Луганській +2 160 гривень,

Одеській +1 689,29 гривні;

Волинській +1 459,7 гривні.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

До слова, в Івано-Франківську на 2026 рік заклали кошти на підвищення зарплат педагогам на 25 – 30%.

У яких регіонах суттєво зросли зарплати педагогів дошкілля?

Заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова повідомила, що загалом найбільше громад, у яких суттєво зріс рівень оплати праці вихователів, у:

Київській області – 28;

Одеській області – 22;

Полтавській області – 22;

Дніпропетровській – 18;

Миколаївській – 16.

Тут дошкілля – у пріоритеті, тож вихователі мають відносно високі зарплати, якщо порівняти з мінімальними окладами,

– уточнила посадовиця.

Зауважимо, що запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.