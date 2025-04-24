Яку зарплату отримують викладачі Львівської політехніки

Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська розповіла, яку зарплату отримують викладачі вишу. При цьому уточнила, що це низька заробітна плата.

За її словами, це 12 – 20 тисяч гривень. Про це вона сказала в інтервʼю виданню dou.ua, передає 24 Канал.

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Яка зарплата у викладачів Львівської політехніки

Шаховська каже: радикальні зміни у відборі викладачів запровадити складно – передусім через низьку оплату праці.

Залежно від посади, наукового ступеня та вислуги років зарплатня викладача може становити 12 – 20 тисяч гривень,

– уточнила вона.

І додала, що складно мотивувати молодь приходити працювати у виш. Однак адміністрація університету постійно шукає способи, як зацікавити людей викладати. Мовиться про те, аби дати їм можливості для розвитку, участь у проєктах, стажування, академічні обміни.