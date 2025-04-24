Яку зарплату отримують викладачі Львівської політехніки
- Викладачі Львівської політехніки отримують зарплату від 12 до 20 тисяч гривень залежно від посади, наукового ступеня та стажу.
- Ректорка Наталія Шаховська раніше заявляла, що планує переглянути надбавки та премії для викладачів.
Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська розповіла, яку зарплату отримують викладачі вишу. При цьому уточнила, що це низька заробітна плата.
За її словами, це 12 – 20 тисяч гривень. Про це вона сказала в інтервʼю виданню dou.ua, передає 24 Канал.
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Яка зарплата у викладачів Львівської політехніки
Шаховська каже: радикальні зміни у відборі викладачів запровадити складно – передусім через низьку оплату праці.
Залежно від посади, наукового ступеня та вислуги років зарплатня викладача може становити 12 – 20 тисяч гривень,
– уточнила вона.
І додала, що складно мотивувати молодь приходити працювати у виш. Однак адміністрація університету постійно шукає способи, як зацікавити людей викладати. Мовиться про те, аби дати їм можливості для розвитку, участь у проєктах, стажування, академічні обміни.
- Нагадаємо, що недавно Національний університет "Львівська політехніка" отримав нового ректора. Виш вперше в його історії очолила жінка – 46-річна докторка технічних наук Наталія Шаховська.
- Професорка Шаховська заявила, що щомісяця отримує близько 50 тисяч гривень зарплати "на руки".
- При цьому додала, що часом у неї виникали думки щодо звільнення через низьку зарплату.
- Ректорка також заявила, що хоче переглянути суми надбавок та премій викладачам університету.