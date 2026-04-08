"Показник надто низький": скільки заробляють науковці в Україні
Середня зарплата у сфері науки в Україні становить приблизно 15 – 18 тисяч гривень. Є й менші оклади.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. На його думку, навіть середній показник надто низький.
Яка середня заробітна плата науковця в Україні?
Заступник міністра при цьому зазначив, що є й суттєво вищі зарплати. Окремі спеціалісти отримують кошти із грантових проєктів Європейського Союзу та коштів бізнесу.
Молодий спеціаліст, який тільки починає кар'єру в науці, отримує приблизно 10 – 12 тисяч гривень,
– зазначив він.
Цікаво! В українські виші залучатимуть іноземних викладачів, науковців та експертів. Відбір відбуватиметься відповідно до конкретних запитів університетів і наукових установ, повідомило Міністерство освіти і науки України.
Чи може бути викладачем не науковець?
Курбатов також висловив свою думку щодо того, чи має викладачем бути саме науковець.
Але уточнимо: викладачем може бути й не науковець, проте науково-педагогічним або науковим працівником повинен бути саме науковець,
– зауважив він.
І додав, що МОН запровадило це розрізнення між науково-педагогічними та педагогічними працівниками. За словами посадовця, раніше були ситуації, коли викладач був цікавим лектором, якого любили студенти, але науковцем він міг бути слабким.
А є людина, яка має багато грантів, відкрила нову теорію, але замкнулася в собі і не може зацікавити студентів – тобто є поганим викладачем. Ми хочемо розділити ці функції,
– переконаний заступник Лісового.
За його словами, на кафедрі можуть бути люди, які краще викладають, і ті, які краще займаються наукою. Їхнє наукове та педагогічне навантаження має бути різним.
Які зміни відбудуться у сфері науки?
Молоді вчені та доктори наук в Україні зможуть отримати значно більші гранти на наукові дослідження.
Фінансування збільшили у кілька разів. Міністр Оксен Лісовий наголосив: це наймасштабніше підвищення за понад 15 років – майже в 5 разів.
Також в Україні створять Центр досконалості освітніх технологій.
Загалом в Україні формуватимуть нову систему пріоритетів у сферах науки та інноваційної діяльності.