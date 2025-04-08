Зеленський розповів про застосунок "Мрія", який об'єднає всі школи, і назвав його переваги

В Україні запустили нову освітню платформу "Мрія" для шкіл, у ньому об'єднали все шкільне навчання в одну зручну систему. Вона має низку особливостей та переваг.

Протягом 2025 року система стане національною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заходу "Мрія Постосвіта", повідомляє кореспондент 24 Каналу Лев Шевченко.

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Що заявив Зеленський про застосунок "Мрія"

Запуск цього застосунку український президент назвав особливим рішенням, таких, на його думку, "небагато у світі". Він наголосив, у подібних технологічних питаннях Україна є одним з лідерів. У системі об'єднали навчальні матеріали, журнали, оцінки, домашні завдання та інформація для батьків.

"Мрія" спрощує процес навчання в школі й робить це системно. І дає змогу дітям в усіх частинах нашої великої країни – від прифронтових громад до кожного нашого міста, кожного села, кожної школи – мати однаково повний доступ до освіти. З 1 вересня минулого року й до сьогодні з "Мрією" вже 40 українських шкіл із шести областей,

– заявив він.

Крім вищезгаданого, у застосунку "Мрія" діти зможуть таємно повідомляти про булінг у школі.



Володимир Зеленський розповів застосунку "Мрія" діти зможуть таємно повідомляти про булінг у школі / Фото Лева Шевченка

За його словами, вже цього року застосунок стане національним. Наразі зафіксували понад тисячу заявок від українських шкіл на підключення до "Мрії", відповідь на які буде позитивною. Впродовж 2025 року планують під'єднати до вищезгаданого застосунку ще тисячі шкіл.

"Наша мета – щоб усі українські діти, батьки наших дітей, усі українські вчителі мали "Мрію", – резюмував Володимир Зеленський.