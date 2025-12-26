"Перспективні, добре оплачувані професії": на яких спеціальностях – суттєвий недобір
- В Україні спостерігають суттєвий недобір студентів на будівельні спеціальності.
- МОН реалізує проєкт #100Майстерень задля оновлення навчальних просторів, залучаючи міжнародних донорів, та впроваджує інтегровані програми для підготовки універсальних майстрів.
В Україні гостро не вистачає фахівців у будівельньній сфері. А це перспективні, добре оплачувані професії, які будуть корисні для відновлення країни.
Однак щороку дедалі менше молоді обирає ці професії, а у коледжах – суттєвий недобір саме на ці спеціальності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитра Завгороднього РБК-Україна.
Чому вступники не обирають будівельні спеціальності?
Посадовець розповів, що міграція молоді не лише негативно впливає на статистику, а й на моральний стан тих, хто продовжує навчання в Україні.
Наприклад, спершу в групі будівельників – 26 студентів, а до кінця другого курсу в кращому разі залишалося 20. Із кожним курсом їх менше й менше,
– розповів Завгородній.
Заклади освіти також борються із застарілою матеріальною базою. За словами заступника міністра, технології будівництва постійно оновлюються, а бізнесу потрібні фахівці, здатні працювати на сучасній техніці. А її мають далеко не всі коледжі.
Завгородній також розповів, що МОН реалізує проєкт #100Майстерень. У його межах за кошти державної субвенції оновлюють навчальні простори. До процесу активно долучаються міжнародні донори з ЄС, Японії, Швейцарії, Німеччини та інших країн. Цього партнери інвестували в інфраструктуру українських закладів майже 157 мільйонів гривень. Паралельно впроваджують інтегровані програми: наприклад такі як підготовка мулярів чи сантехніків із навичками зварювання. Це дозволяє готувати універсальних майстрів, яких потребує сучасний ринок.
Посадовець також зазначив, що представники бізнесу зараз хочуть мотивованих працівників, яких готові вчити. При цьому пропонують:
оплачувану практику та харчування;
забезпечення гуртожитками;
участь у розробці навчальних програм.
Куди активно вступають чоловіки 25+?
- Очільник ДСЯО Руслан Гурак розповідав, що у 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.
- Є коледжі, де майже всі нові студенти – військовозобов'язані віком понад 25 років, зазначив він.
- Гурак додав, що окремі коледжі раніше недобирали студентів, а зараз у них – ажіотаж. При цьому переважно серед вступників віком 25+.
- Студенти віком 25+ ідуть і до вишів, але там масштаби менші.
- Найбільше студентів віком 25+ навчаються на контракті. Такі вступники частіше йдуть на найдешевші спеціальності.
- У Службі зауважили, що ці студенти здобувають освіту задля відстрочки від мобілізації.