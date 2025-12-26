"Перспективні, добре оплачувані професії": на яких спеціальностях – суттєвий недобір

В Україні гостро не вистачає фахівців у будівельньній сфері. А це перспективні, добре оплачувані професії, які будуть корисні для відновлення країни.

Однак щороку дедалі менше молоді обирає ці професії, а у коледжах – суттєвий недобір саме на ці спеціальності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитра Завгороднього РБК-Україна.

Дивіться також Доплати вчителям, "недружній" вступ і боротьба з ухилянтами: ключові події в освіті у 2025 році

Чому вступники не обирають будівельні спеціальності?

Посадовець розповів, що міграція молоді не лише негативно впливає на статистику, а й на моральний стан тих, хто продовжує навчання в Україні.

Наприклад, спершу в групі будівельників – 26 студентів, а до кінця другого курсу в кращому разі залишалося 20. Із кожним курсом їх менше й менше,

– розповів Завгородній.

Заклади освіти також борються із застарілою матеріальною базою. За словами заступника міністра, технології будівництва постійно оновлюються, а бізнесу потрібні фахівці, здатні працювати на сучасній техніці. А її мають далеко не всі коледжі.

Завгородній також розповів, що МОН реалізує проєкт #100Майстерень. У його межах за кошти державної субвенції оновлюють навчальні простори. До процесу активно долучаються міжнародні донори з ЄС, Японії, Швейцарії, Німеччини та інших країн. Цього партнери інвестували в інфраструктуру українських закладів майже 157 мільйонів гривень. Паралельно впроваджують інтегровані програми: наприклад такі як підготовка мулярів чи сантехніків із навичками зварювання. Це дозволяє готувати універсальних майстрів, яких потребує сучасний ринок.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Посадовець також зазначив, що представники бізнесу зараз хочуть мотивованих працівників, яких готові вчити. При цьому пропонують:

оплачувану практику та харчування;

забезпечення гуртожитками;

участь у розробці навчальних програм.

Дивіться також У Раді планують перекрити популярну лазівку для ухилення від мобілізації

Куди активно вступають чоловіки 25+?