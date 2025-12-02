Укр Рус
Освіта Саморозвиток "Закінчити універ було легше": чоловік вразив мережу роздумами над завданням для 3 класу
2 грудня, 22:20
2

"Закінчити універ було легше": чоловік вразив мережу роздумами над завданням для 3 класу

Марія Волошин
Основні тези
  • В тіктоці стало популярним відео, як чоловік не може розв'язати задачу з предмета "Я досліджую світ".
  • Українці промовисто прокоментували відео.

У тіктоці набуло популярності відео, як чоловік не може розв'язати задачу для 3 класу. Каменем спотикання стало завдання із предмета "Я досліджую світ".

Відео зняла і виклала блогерка ChicaVika, зазначає 24 Канал. Вона вирішила допомогти чоловікові розв'язати задачу, хоча і не без жартів. 

У чому суть задачі?

На відео видно, як чоловік думає над суттю завдання, у якому при додаванні трьох сніжинок отримують суму 480. Відео вже зібрало понад пів мільйона переглядів. Жінка дивується, чому чоловік з вищою освітою не може розв'язати цю задачу. 

Українці у коментарях не залишились байдужими щодо відео і завдання. Ось що написали:

  • Програма – просто треш і для дітей, і для батьків!
  • Мій чоловік сказав, що це не предмет, це кошмар!
  • Закінчити універ було легше.
  • Це проста математика. В чому проблема?
  • Задача на логіку проста, але не для професури.
  • А це ще не математика 4 клас.
  • Я так сину тепер і кажу, що він повинен вчитися в школі, щоб допомагати своїм майбутнім дітям робити ті домашні завдання.
  • Знімайте більше, буде шпаргалка для майбутніх батьків.
  • Далі буде краще.
  • "Досліджую світ" – це зло.

Чоловік розв'язує задачу для 3 класу: відео

