Будуть корисні одинадцятикласникам: оприлюднили зразки завдань НМТ-2024
Джерело:УЦОЯО
В Українському центрі оцінювання якості освіти оприлюднили зразки завдань, які складали випускники на національному мультитесті у 2024 році. Вони будуть корисними як зразок учасникам тестування 2025 року.
Ці зразки завдань містить офіційний звіт УЦОЯО про проведення НМТ у 2024 році. Нагадаємо, що національний мультитест у 2024 році відбувався у межах двох сесій протягом 14 травня – 19 липня.
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Які завдання містив мультитест 2024 року
Тепер усі охочі можуть ознайомитися з двома варіантами сертифікаційних робіт з обов'язкових предметів – української мови, математики та історії України.
Також доступні до перегляду завдання з предметів на вибір – іноземних мов, географії, біології, фізики, хімії та української літератури.
Цікаво! Перевірити свої знання та ознайомитись із завданнями, які були на НМТ у 2024 році, можна за цим посиланням.
Зразок завдань з української мови / УЦОЯО
Зверніть увагу! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що структура НМТ-2025 буде аналогічною до цьогорічних тестів і не міститиме завдань відкритого типу з розгорнутою відповіддю.
Раніше ми детально розповідали про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року. По це читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.
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Що відомо про НМТ-2025
- Усі завдання предметних тестів укладатимуть на підставі чинних програм ЗНО, повідомили в УЦОЯО.
- Тетяна Вакуленко повідомляла, що поки не планують збільшувати кількість предметів.
- У МОН зазначили, що НМТ-2025 буде у форматі "обов'язкові предмети плюс вибірковий".
- Структура мультитесту у 2025 році буде аналогічною до структури цьогорічних тестів.