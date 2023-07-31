Завершується приймання заяв до вишів: Лісовий звернувся до абітурієнтів

В Україні о 18:00 31 липня завершиться приймання заяв до вишів на бюджет. А також та контракт для вступу на бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань.

Опісля ЗВО можуть проводити додатковий набір лише на контракт. Тож вступникам радять не відкладати подання заяв на останні години.

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Сьогодні завершується приймання заяв до ЗВО

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий нагадав: включно до 5 серпня в електронному кабінеті абітурієнти отримають відповідь щодо зарахування на бюджет.

Якщо в однієї з заяв статус зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означатиме, що ви отримали своє бюджетне місце,

– уточнив міністр.

У такому разі, за його словами, вступник до 18:00 8 серпня має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. Зарахувати до закладу освіти вступника повинні до 10 серпня.

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Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв. Зарахування до закладу освіти – до 30 серпня.

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Вступна кампанія – 2023: коротко