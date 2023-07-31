Завершується приймання заяв до вишів: Лісовий звернувся до абітурієнтів
Джерело:Оксен Лісовий
В Україні о 18:00 31 липня завершиться приймання заяв до вишів на бюджет. А також та контракт для вступу на бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань.
Опісля ЗВО можуть проводити додатковий набір лише на контракт. Тож вступникам радять не відкладати подання заяв на останні години.
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Сьогодні завершується приймання заяв до ЗВО
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий нагадав: включно до 5 серпня в електронному кабінеті абітурієнти отримають відповідь щодо зарахування на бюджет.
Якщо в однієї з заяв статус зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означатиме, що ви отримали своє бюджетне місце,
– уточнив міністр.
У такому разі, за його словами, вступник до 18:00 8 серпня має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. Зарахувати до закладу освіти вступника повинні до 10 серпня.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв. Зарахування до закладу освіти – до 30 серпня.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.