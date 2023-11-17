"Знайти справедливе рішення": Зеленський доручив опрацювати питання виїзду студентів за кордон

У п'ятницю 17 листопада відзначають Міжнародний день студента. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету.

Під час зустрічі зі студентами Зеленський відповів на запитання, зокрема щодо підвищення стипендій і виїзду за кордон. Він вважає, що слід знайти справедливе рішення стосовно процедури виїзду студентів за кордон.

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Думка президента стосовно виїзду на навчання за межі України

Студенти поцікавилися, чи не буде спрощено процедуру виїзду за кордон на навчання чи стажування. Зеленський у відповідь наголосив, що треба уникати того, що може створити психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Він доручив МОН знайти справедливе рішення.

Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну,

– висловився він.

Також президент відповів, як стимулювати повернення молоді з-за кордону, На його думку, важливо створити нові робочі місця з гідними умовами праці та, звісно ж, убезпечити людей. Він запевнив, що держава працює над цим.

Чи підвищать стипендії

Можливо, це станеться наступного року, адже перед урядом стоїть таке завдання, розказав Зеленський.

Щодо стипендій: таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з Міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій,

– повідомив лідер держави.

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Що говорять у міністерстві

Оксен Лісовий, розповідаючи про зустріч на своєму фейсбуці, торкнувся питання виїзду студентів за кордон.

"За дорученням президента, вивчаємо можливість підвищення розміру академічних стипендій найкращим студентам та шукаємо рішення проблеми виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку в межах академічної мобільності", – написав він.

Маріупольський державний університет у квітні 2022 року відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.