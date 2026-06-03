Чому не "земляніка": як називати цю смачну і корисну ягоду українською

На вулиці літо і розпочався сезон ягід. А тому саме час пригадати їх українські назви, щоб не ласувати суржиком чи кальками.

Як правильно називати українською цю запашну лісову та лугову ягоду українською замість "земляніка", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як називати "земляніку" українською?

На вулиці червень і попри прохолодну погоду, на ринках уже можна зустріти дрібну червону ароматну ягоду – бо розпочався сезон. Але щойно з'являються ягоди, з'являються і суперечки як її називати – земляніка чи суниця?

Насправді в українській літературній мові правильна назва цієї ягоди – суниця. Саме так її фіксують словники, саме це слово вживають у художній літературі та наукових працях.

Українське ж слово "суниця" має давнє слов'янське походження. Мовознавці пов'язують його з поєднанням слів: префікса sǫ– "су-" від nicь "обернений униз", nіknǫti "никнути, схилятися додолу, нахилятися", буквально – поникла, нахилена до землі ягода". І справді: ягоди суниці часто ховаються низько біля землі під листям, ніби "сунуться" по землі.

За іншою версією назва повязана з давньоіндійським – śōṇaḥ "червоний", śōṇitam – кров, смола дерева.

А звідки ж узялася "земляніка"? Це слово прийшло під впливом російської мови і його походження теж дуже зрозуміле: поєднання "земля" і "никнути" (нахилятися) – земляніка. Цікаво, що ця назва у деяких регіонах України побутує давно, але в нормативній українській мові воно вважається ненормативним або діалектним, як і інші назви:

поземка ,

, позьомка ,

, землянка.

Тому в літературному мовленні, у ЗМІ, книжках і навчальних текстах варто вживати саме "суниця".

Тож коли наступного разу кошик наповниться ароматними червоними ягодами, пам'ятаймо: це не "земляніка", а наша давня й питомо українська "суниця".

Зверніть увагу! Суниця є лісова та лугова (лучна). Вони досить схожі, але мають кілька відмінностей у вигляді та смаку. Головна відмінність полягає в тому, що лісова суниця має загострену (конічну), яскраво-червону і ніжнішу ягоду, яка легко відділяється від чашолистка. Тоді як у лугової ягоди часто округлі або злегка сплющені, при дозріванні можуть мати рожево-білуватий або червонуватий колір з одного боку, а чашолисток прилягає щільно та ягода має легкий мускатний присмак.

Як називати інші ягоди українською?

На початку літа ми ласуємо ягодами та фруктами, а тому можна пригадати як їх називати правильно українською, щоб не плутатися:

І пам'ятайте, що в української мови інше звучання, частіше через "и" та "е", навіть якщо назви однакові: не "чєрєшня", – а черешня, не "смародіна" – смородина, не "вішня" – а вишня.

Назви ягід українською: дивіться відео

Зауважте собі, що ці назви діти вивчають у дитячому садочку та початковій школі, а ми – дорослі подекуди робимо навмисні чи ні, помилки. Час працювати над мовними помилками. Говоріть українською!