"Це залежить": коли учні у Запорізькій та Миколаївській областях йдуть на зимові канікули
Джерело:НУШ
Зимові канікули у школах Запорізької та Миколаївської областей стартують у кінці грудня. Проте не в один і той же день.
Відпочиватимуть учні від навчання у цих областях близько двох тижнів. А школярі у деяких громадах – і більше.
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Запорізька область
У більшості шкіл Запорізької області школярі відпочиватимуть з 24 – 26 грудня до 8 – 9 січня. В усіх інших – канікули розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 8 січня. А саме – у 245 школах таких районів:
- Бердянського;
- Пологівського;
- Василівського;
- Мелітопольського;
- Запорізького.
Миколаївська область
На Миколаївщині зимові канікули у більшості шкіл стартують 24 – 25 грудня 2022 року. Проте є і такі, в яких учні підуть на відпочинок 29 – 31 грудня.
Триватимуть канікули до 8 – 24 січня 2023 року – залежно від дати початку.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.