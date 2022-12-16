Відпочиватимуть місяць: школярі однієї з областей йдуть на канікули вже наступного тижня
Джерело:РБК-Україна
Зимові канікули у школах Ужгорода стартують наступного тижня. Учні при цьому відпочиватимуть близько місяця.
Коли підуть на відпочинок учні в Ужгороді, розповів мер міста Богдан Андріїв. При цьому канікули у школах області запланували на такий же термін.
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Коли зимові канікули у школах Ужгорода
Мер Ужгорода Богдан Андріїв розповів, що у школах міста зимові канікули розпочнуться 22 грудня. Відпочиватимуть учні до 20 січня.
Так, канікули триватимуть близько місяця.
Загалом у Закарпатській області зимові канікули у школах відбудуться у такий же термін.
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Канікули у школах стартують з 19 грудня як у місті, так і у громаді.
Відпочиватимуть учні аж до 15 лютого. Таке рішення ухвалили відповідно до навчального року.
Восени учні міста не відпочивали від навчання.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.