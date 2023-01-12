Зимові канікули у школах Харкова стартували наприкінці грудня 2022 року. Діти відпочиватимуть при цьому від навчання два тижні.

Відповідно до стандартного графіку школярі взимку у межах цього навчального року в Україні мали відпочивати з 26 грудня 2022 року і до 8 січня 2023 року. Коли закінчаться зимові канікули у школах Харкова та області, читайте на 24 Каналі.

Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Коли закінчаться зимові канікули у школах Харкова

Так, у школах Харкова зимові канікули стартували 30 грудня і завершаться 15 січня.

Частина громад ухвалила рішення, що діти відпочиватимуть з 26 грудня по 8 січня з можливістю продовження канікул.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Харківщини

Натомість зимові канікули у школах Харківської області стартували 26 грудня 2022 року і завершилися 8 січня 2023 року.

Однак у 7 громадах області учні пішли відпочивати 30 грудня 2022 року і повернуться на навчання 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.