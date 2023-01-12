Согласно стандартному графику школьники зимой в рамках этого учебного года в Украине должны отдыхать с 26 декабря 2022 года и до 8 января 2023 года. Когда закончатся зимние каникулы в школах Харькова и области, читайте на 24 Канале.

Читайте Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины

Когда закончатся зимние каникулы в школах Харькова

Так, в школах Харькова зимние каникулы стартовали 30 декабря и завершатся 15 января.

Часть общин приняла решение о том, что дети будут отдыхать с 26 декабря по 8 января с возможностью продления каникул.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Харьковщины

Зимние каникулы в школах Харьковской области стартовали 26 декабря 2022 года и завершились 8 января 2023 года.

Однако в 7 общинах области учащиеся ушли отдыхать 30 декабря 2022 года и вернутся на обучение 15 января 2023 года. Такое решение приняли местные советы в Солоницевской, Малиновской, Южной, Сахновщинской, Старовировской, Боровской, Барвенковской общинах.