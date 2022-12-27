Ці правила врятують життя: як учневі безпечно провести зимові канікули у час війни

Цього навчального року чимало українських школярів відпочиватимуть взимку від навчання протягом місяця або й довше. Відповідно у час війни варто подбати про безпеку дитини.

Відтак фахівці надали поради батькам, аби їхні школярі живими і неушкодженими повернулися за парти. Зокрема, розповіли, як діти мають поводитись у натовпі, під час евакуації та коли бачить ворожу техніку. Про це читайте у матеріалі.

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Як поводитись у натовпі, з ворожою технікою та під час евакуації

Місяць тому в Україні запустили чат-бот "Воби2”. Він в ігровій формі перевіряє, що учні знають про безпеку. Також дає знання щодо того, як правильно поводитись у час війни. На сьогодні ним користуються 10 тисяч дітей.

За результатами опитування, не всі українські школярі знають, у якому разі варто евакуюватися, як поводитися, коли бачиш ворожу техніку та у натовпі.

Як користуватися чат-ботом

Цей чат-бот можуть використовувати учні, батьки, вчителі. При цьому проходити тест можна у класі, ділитися опісля відповідями та обговорювати їх. Відтак педагоги знатимуть, чи засвоїли школярі матеріал і які помилки варто виправляти.

Учні, зокрема, можуть вивчити:

як правильно поводитися під час евакуаціі;

як діяти під час повітряної тривоги;

що робити, коли перебуваєш неподалік місць боїв чи обстрілів;

що варто знати про мінну (не)безпеку;

як бути, якщо обвалився дім;

як надавати першу допомогу;

як викликати швидку допомогу;

правила орієнтування у просторі;

що робити, якщо отримав опіки;

як дотримуватись гігієни у час війни;

як поводитись у натовпі;

що робити якщо опинився в окупації;

як діяти, якщо взяли у заручники;

які небезпеки очікують після деокупації територій тощо.

Чат-бот створили для дітей 9 – 13 років. Проте вчитися разом з батьками можуть і молодші діти. Як і здобувати знання завдяки застосунку можуть підлітки та дорослі.

Педагогам натомість варто використовувати цей чат-бот на уроках з безпеки життєдіяльності.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов, до слова, назвав цей застосунок вдалим і корисним. На його думку, додаток допоможе учням на прикладах вивчити правила, які можуть врятувати життя.

Як поводитись, якщо виявили небезпечний предмет

У поліції Києва попереджають, що вибухові пристрої можуть бути замасковані під звичайні побутові предмети. Тому дітям варто бути дуже обережними, якщо бачать підозрілі предмети. Натрапити на такі знахідки можна скрізь.

Якщо дитина все ж знайшла такий предмет, не можна:

торкатися та пересувати знахідку;

засипати чи заливати її чимось;

користуватися мобільними телефонами чи іншими видами зв'язку біля неї, аби не спровокувати вибух.

Про такий предмет варто повідомити за номером 101 або 102.

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Як розширити знання про безпеку

Батькам і дітям також радять ознайомитися з "Абеткою безпеки" від ДСНС. Вона пояснює, як поводитись у різних надзвичайних ситуаціях.

Для школярів також створили уроки про безпечну поведінку під час війни.