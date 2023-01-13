Коли закінчаться зимові канікули у школах Львова та області

У Львові шкільні зимові канікули тривають два – чотири тижні. Так, діти знову сядуть за парти навчальних закладів у середині та другій половині січня.

Кожна львівська школа сама встановлювала дати зимового відпочинку учнів. Як і тривалість зимових канікул.

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Коли закінчаться канікули у школах Львова

Так, частина львівських школярів відпочиває цієї зими від навчання, наприклад, 15 днів, інші – майже місяць.

Загалом в одних школах зимові канікули стартували 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших могли початися з 31 грудня і завершаться у середині січня.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Львівщини

Дати старту і закінчення зимового відпочинку учнів у різних громадах області різні.

Цього року сталий графік канікул для шкіл Львівщини не встановлювали. Кожна громада самостійно визначала дати канікул. При цьому у межах 24 грудня 2022 року – 29 січня 2023 року. Точний графік зимових канікул у різних громадах Львівської області читайте за посиланням.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мали стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.