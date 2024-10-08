Цей навчальний рік у школах України розпочався 2 вересня 2024 року. Офіційно учні здобуватимуть освіту у його межах до 30 червня 2025 року.

Звичайно, учні очікують і на відпочинок від навчання. Чи будуть у школах України зимові канікули цьогоріч, розповідає Освіта 24.

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Чи будуть зимові канікули у школах України

У межах цього навчального року педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати дати канікул.

Загалом Міністерство освіти і науки України дозволило їм погоджувати структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу.

Відповідні норми містять особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану. Їх Міносвіти оприлюднило ще напередодні старту цього навчального року.

Так, педагогічні ради шкіл в Україні мають право самостійно погоджувати не лише дати канікул, а й визначати, чи відправляти учнів на відпочинок восени та навесні, чи організувати для них довший відпочинок взимку. При цьому на місцях враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

Загалом зимові канікули у школах України у межах цього навчального року запланували.

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Коли будуть зимові канікули у школах

У столиці України зимові канікули запланували провести з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.

Крім того, для учнів перших класів у Києві матимуть ще й додаткові тижневі канікули – із 17 до 22 лютого 2025 року.

У Кропивницькому, до прикладу, власне, зимові канікули триватимуть місяць, адже школи відмовилися від проведення осінніх.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.