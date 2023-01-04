Корисно та цікаво: що слухати, дивитись та читати на канікулах школяреві

4 січня 2023, 18:31
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Джерело:

НУШ

На початку січня школярі в Україні відпочивають від навчання. При цьому їм варто не забувати про саморозвиток.

Відтак, окрім розваг та соцмереж, дітям радять читати чи слухати книги, а також дивитися пізнавальні фільми. Що слухати, читати і дивитися під час зимових канікул, читайте у матеріалі. 

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Що слухати, дивитися, читати на канікулах 

Відтак діти можуть сміливо виокремити трохи часу на такі корисні подкасти, книги, фільми. 

Що слухати

Література:

Українська мова:

Просто про мову” – аналіз нового українського правопису;

Історична тематика:

Науково-популярна тематика:

  • програма "Модуль знань": тут подають прості роз'яснення складних фізичних явищ, розповідають про новітні технічні розробки, досягнення вчених тощо.

Музична література:

Медіаграмотність:

До теми "Свято на кожен день": як цікаво спланувати зимові канікули для дітей

Що читати

  • Простір української дитячої книги BaraBooka оголосив довгий список найкращих дитячих і підліткових видань 2022 року;
  • список читання на зимових канікулах;
  • зимова підбірка книжок від Світлани Ройз.

Що дивитись

Автор: Марія Волошин