Корисно та цікаво: що слухати, дивитись та читати на канікулах школяреві
4 січня 2023, 18:31Читать новость на русском
Джерело:НУШ
На початку січня школярі в Україні відпочивають від навчання. При цьому їм варто не забувати про саморозвиток.
Відтак, окрім розваг та соцмереж, дітям радять читати чи слухати книги, а також дивитися пізнавальні фільми. Що слухати, читати і дивитися під час зимових канікул, читайте у матеріалі.
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Що слухати, дивитися, читати на канікулах
Відтак діти можуть сміливо виокремити трохи часу на такі корисні подкасти, книги, фільми.
Що слухати
Література:
- три сезони подкасту "Наша класика" про твори української та зарубіжної літератури;
- подкаст “Книгосховище” – розмови з відомими письменниками, видавцями, критиками, літературознавцями про книги та літературу під час війни;
- подкаст про Григорія Сковороду;
- “Повітряна стихія” – подкаст із сучасними українськими класиками;
- "Радіофільм" – художні та документальні радіофільми про життя видатних українців
Українська мова:
“Просто про мову” – аналіз нового українського правопису;
Історична тематика:
- "Ліки від амнезії. 30 історій про українську Незалежність" – проєкт історика й журналіста Вахтанга Кіпіані про цікаві події та явища в нашій історії, а також про постаті й події, які стали підвалинами незалежності України;
- радіоблог історика Олександра Алфьорова про видатних і знаних, а також не знаних українців упродовж останнього тисячоліття.
Науково-популярна тематика:
- програма "Модуль знань": тут подають прості роз'яснення складних фізичних явищ, розповідають про новітні технічні розробки, досягнення вчених тощо.
Музична література:
- програма “Музичні історії” – розповіді про музику й музикантів, як для меломанів, так і далеких від класичної музики людей.
Медіаграмотність:
- "ППО. Протипанічна оборона" – подкаст про інструменти інформаційної війни;
- інші онлайн-ресурси про медіаграмотність.
До теми "Свято на кожен день": як цікаво спланувати зимові канікули для дітей
Що читати
- Простір української дитячої книги BaraBooka оголосив довгий список найкращих дитячих і підліткових видань 2022 року;
- список читання на зимових канікулах;
- зимова підбірка книжок від Світлани Ройз.
Що дивитись
- фільми-переможці міжнародного кінофестивалю для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест;
- "Школа без цькувань" – серіал про протидію булінгу.