Корисно та цікаво: що слухати, дивитись та читати на канікулах школяреві

На початку січня школярі в Україні відпочивають від навчання. При цьому їм варто не забувати про саморозвиток.

Відтак, окрім розваг та соцмереж, дітям радять читати чи слухати книги, а також дивитися пізнавальні фільми. Що слухати, читати і дивитися під час зимових канікул, читайте у матеріалі.

Читайте Як весело та з користю провести зимові канікули: цікаві ідеї для школярів

Що слухати, дивитися, читати на канікулах

Відтак діти можуть сміливо виокремити трохи часу на такі корисні подкасти, книги, фільми.

Що слухати

Література:

три сезони подкасту "Наша класика" про твори української та зарубіжної літератури;

подкаст “Книгосховище” – розмови з відомими письменниками, видавцями, критиками, літературознавцями про книги та літературу під час війни;

подкаст про Григорія Сковороду;

“Повітряна стихія” – подкаст із сучасними українськими класиками;

"Радіофільм" – художні та документальні радіофільми про життя видатних українців

Українська мова:

“Просто про мову” – аналіз нового українського правопису;

Історична тематика:

"Ліки від амнезії. 30 історій про українську Незалежність" – проєкт історика й журналіста Вахтанга Кіпіані про цікаві події та явища в нашій історії, а також про постаті й події, які стали підвалинами незалежності України;

радіоблог історика Олександра Алфьорова про видатних і знаних, а також не знаних українців упродовж останнього тисячоліття.

Науково-популярна тематика:

програма "Модуль знань": тут подають прості роз'яснення складних фізичних явищ, розповідають про новітні технічні розробки, досягнення вчених тощо.

Музична література:

програма “Музичні історії” – розповіді про музику й музикантів, як для меломанів, так і далеких від класичної музики людей.

Медіаграмотність:

"ППО. Протипанічна оборона" – подкаст про інструменти інформаційної війни;

інші онлайн-ресурси про медіаграмотність.

До теми "Свято на кожен день": як цікаво спланувати зимові канікули для дітей

Що читати

Простір української дитячої книги BaraBooka оголосив довгий список найкращих дитячих і підліткових видань 2022 року;

список читання на зимових канікулах;

зимова підбірка книжок від Світлани Ройз.

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