Коли учні у Харкові підуть на зимові канікули

Учні у Харкові у межах цього навчального року відпочивали від навчання під час осінніх канікул. Підуть на відпочинок і взимку.

Восени, зокрема, вони не вчилися тиждень. А коли будуть зимові канікули у школах Харкова, читайте далі.

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Коли зимові канікули у школах Харкова 2023 – 2024

Раніше у департаменті освіти Харківської міськради зазначали, що зимові канікули у школах міста повинні розпочатися у кінці грудня. Не вчитимуться школярі два тижні.

Так, на відпочинок від навчання взимку діти у Харкові підуть 30 грудня 2023 року. Повернуться із зимових канікул 14 січня 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

До слова, восени учні у Харкові відпочивали від навчання протягом 23 – 29 жовтня.

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