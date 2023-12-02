Восени діти не відпочивали: коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська

Минулого навчального року школам Івано-Франківська радили організувати зимові канікули у січні. Тоді причиною було відключення світла.

Цього року ситуація може повторитися. Деталі розповіла очільниця департаменту освіти й науки міськради Вікторія Дротянко.

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Коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська

Так, прогнозуючи відключення світла і цього року, ліцеям міста теж порадили організувати канікули впродовж місяця..

З 25 грудня 2023 року вже б розпочались канікули й тривали до 26 січня 2024 року,

– зазначила чиновниця.

І додала, що на навчання у другому семестрі учні у такому разі повернулися б 29 січня 2024 року.

Однак, за її словами, – це рекомендація. Все ж в міському департаменті освіти вважають, що так зможуть зекономити світло, опалення й інші ресурси.

Але, кожен заклад може вирішувати самостійно,

– акцентувала Дротянко.

Якщо педрада й батьківський комітет вирішать, що їм зручно зробити тиждень зимових, а тиждень весняних канікул, то так і буде.

Чи були осінні канікули в Івано-Франківських школах

Цього року учні в Івано-Франківську не відпочивали восени.

Канікули перенесли на зиму.

Запланували, що зимові канікули стартують у кінці грудня і триватимуть місяць.