Цього року ситуація може повторитися. Деталі розповіла очільниця департаменту освіти й науки міськради Вікторія Дротянко.
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Коли будуть зимові канікули у школах Івано-Франківська
Так, прогнозуючи відключення світла і цього року, ліцеям міста теж порадили організувати канікули впродовж місяця..
З 25 грудня 2023 року вже б розпочались канікули й тривали до 26 січня 2024 року,
– зазначила чиновниця.
І додала, що на навчання у другому семестрі учні у такому разі повернулися б 29 січня 2024 року.
Однак, за її словами, – це рекомендація. Все ж в міському департаменті освіти вважають, що так зможуть зекономити світло, опалення й інші ресурси.
Але, кожен заклад може вирішувати самостійно,
– акцентувала Дротянко.
Якщо педрада й батьківський комітет вирішать, що їм зручно зробити тиждень зимових, а тиждень весняних канікул, то так і буде.
Чи були осінні канікули в Івано-Франківських школах
- Цього року учні в Івано-Франківську не відпочивали восени.
- Канікули перенесли на зиму.
- Запланували, що зимові канікули стартують у кінці грудня і триватимуть місяць.