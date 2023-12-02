В этом году ситуация может повториться. Детали рассказала глава департамента образования и науки горсовета Виктория Дротянко.

Смотрите также Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда будут зимние каникулы в школах Ивано-Франковска

Так, прогнозируя отключение света и в этом году, лицеям города тоже посоветовали организовать каникулы в течение месяца.

С 25 декабря 2023 года уже начались каникулы и длились до 26 января 2024 года,

– отметила чиновница.

И добавила, что на обучение во втором семестре учащиеся в таком случае вернулись бы 29 января 2024 года.

Однако, по ее словам, это рекомендация. Тем не менее, в городском департаменте образования считают, что так смогут сэкономить свет, отопление и другие ресурсы.

Но, каждое заведение может решать самостоятельно,

– акцентировала Дротянко.

Если педсовет и родительский комитет решат, что им удобно сделать неделю зимних, а неделю весенних каникул, то так и будет.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Были ли осенние каникулы в Ивано-Франковских школах