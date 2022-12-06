Дати різні: коли учні Волинської, Рівненської, Тернопільської областей підуть на зимові канікули

У школах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей зимові канікули у школах розпочнуться у другій половині грудня. При цьому триватимуть різну кількість днів.

Усе через те, що у частині громад цих областей осінні канікули об'єднали із зимовими. Тож там учні будуть на канікулах протягом місяця.

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Коли зимові канікули у школах

Волинська область

У школах Волинської області канікули розпочнуться 24 грудня 2022 і завершаться 15 січня 2023 року.

Рівненська область

Зимові канікули школах Рівненщини триватимуть у період із 30 грудня 2022 до 14 січня 2023 року. В окремих навчальних закладах тривалість відпочинку учнів подовжать. Усе тому, що у цих школах об'єднали осінні і зимові канікули.