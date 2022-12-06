Дати різні: коли учні Волинської, Рівненської, Тернопільської областей підуть на зимові канікули
Джерело:НУШ
У школах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей зимові канікули у школах розпочнуться у другій половині грудня. При цьому триватимуть різну кількість днів.
Усе через те, що у частині громад цих областей осінні канікули об'єднали із зимовими. Тож там учні будуть на канікулах протягом місяця.
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Коли зимові канікули у школах
Волинська область
У школах Волинської області канікули розпочнуться 24 грудня 2022 і завершаться 15 січня 2023 року.
Рівненська область
Тернопільська область
У Тернопільській області при плануванні зимових канікул враховували:
- виклики воєнного часу;
- необхідність економії енергоносіїв;
- сприятливу погоду;
- безпеку у регіоні.
Відтак більшість директорів шкіл ухвалили рішення відмовитися від осінніх канікул. Тож їх у відповідних школах об'єднали із зимовими або перенесли на інший час. При цьому учні 160 із 621 шкіл (15 із 55 територіальних громад області) таки відпочивали восени.
У цих школах зимові канікули розпочнуться 30 грудня 2022 року і триватимуть до 15 січня 2023 року.
Загалом, як повідомили у Тернопільській ОВА, початок та тривалість зимового відпочинку учнів залежатиме від безпекової ситуації. Чиновники при цьому кажуть, що у деяких громадах області зимові канікули триватимуть місяць. Це у тому разі, якщо їх об'єднали з осінніми.
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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.