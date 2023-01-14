Коли закінчаться зимові канікули у школах Волині, Рівненщини та Тернопільщини

На Рівненщині учні повертаються до навчання після зимового відпочинку. Як і школярі на Волині та Тернопільщині.

Коли закінчуються зимові канікули у школах цих областей і чи усі учні цих регіонів ще відпочивають від навчання, читайте на 24 Каналі.

Читайте Коли закінчаться зимові канікули у школах України

Коли закінчаться зимові канікули у школах Рівненщини

У Рівненській області зимовий відпочинок учнів розпочався 30 грудня 2022 і завершується 14 січня 2023 року.

Однак в окремих навчальних закладах школярі довше перебуватимуть на канікулах, адже не відпочивали восени.

Коли повертаються на навчання учні на Тернопільщині

У Тернопільській області більшість школярів не ходили на осінні канікули. Однак діти 160 із 621 школи таки відпочивали восени. Відтак у цих навчальних закладах школярі пішли взимку на канікули 30 грудня 2022 року і повертаються на навчання 15 січня 2023 року.

У деяких громадах області зимові канікули триватимуть місяць. Але це лише у тому разі, якщо учні восени не відпочивали.

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Доки триватимуть канікули у школах Волині

У Волинській області кожна школа самостійно ухвалювала дати старту та закінчення зимових канікул. Загалом діти мали відпочивати від навчання протягом двох – трьох тижнів. Єдиної дати старту зимових канікул не було.

Все ж більшість школярів пішла на зимовий відпочинок у період з 24 – 30 грудня. А повернутися мала до 8 або 15 січня.

У Луцьку зимові канікули у школах стартували 26 грудня і тривали до 8 січня.