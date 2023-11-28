На Різдво вже відпочиватимуть: коли учні у Львові підуть на зимові канікули

28 листопада 2023, 21:53
Читать новость на русском

Джерело:

Львівська міська рада

Зимові канікули у школах Львова у межах цього навчального року триватимуть два-три тижні. На Різдво учні уже відпочиватимуть від навчання.

Більшість учнів у місті Лева піде на зимові канікули з 25 грудня. Відпочинок решти школярів стартує в інші дні. 

Читайте Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли будуть зимові канікули у школах у Львові 2023 – 2024

Так, у Львові кожна школа має право самостійно складати графіки канікул. Також директори вирішують, чи взагалі відправляти учнів на ті чи інші канікули у межах навчального року, чи перенести відпочинок дітей на інший період.

У Львівській міськраді при цьому нагадали, що завершиться перший семестр у школах міста цього навчального року у різні дні. Адже навчальні заклади погоджують структуру навчального року самостійно. При цьому подають її в освітнє управління ЛМР. 

Так, профільне управління оприлюднило конкретні дати зимових канікул 2023 – 2024 у школах Львова. 

Дивіться також Дати різні: коли учні на Львівщині підуть на зимові канікули

Коли будуть зимові канікули у школах Львівщини

  • Школи на Львівщині також можуть самостійно ухвалювати рішення щодо дат канікул.
  • Так, учні відпочиватимуть взимку від навчання неодночасно. 
  • У більшості шкіл зимові канікули стартують 23 або 25 грудня. Діти не вчитимуться до 7 або 14 січня.
Автор: Марія Волошин