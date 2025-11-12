Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Ситуація зараз нестабільна: коли у школах Миколаєва будуть зимові канікули
12 листопада, 21:29
3

Ситуація зараз нестабільна: коли у школах Миколаєва будуть зимові канікули

Марія Волошин
Основні тези
  • Зимові канікули у школах Миколаєва триватимуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.
  • Осінні канікули відбулися з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

У грудні у школах України розпочнуться зимові канікули. Учні підуть на відпочинок у різні дати.

Запланували зимовий відпочинок у межах цього навчального року і для учнів у Миколаєві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Управління освіти Миколаївської міської ради.

Дивіться також Школи можуть змінити дати: коли зимові канікули в учнів Івано-Франківська 

Коли зимові канікули у школах Миколаєва?

Ще у кінці серпня миколаївські чиновники разом з очільниками шкіл визначили структуру навчального року 2025/2026 у закладах освіти  міста. Вона є рекомендованою, а не обов'язковою. 

Так, І семестр триватиме з 1 вересня 2025 року по 26 грудня 2025 року. ІІ семестр – з 12 січня 2026 року по 29 травня 2026 року. 

Осінні канікули у школах були з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. 

️Зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року, 
– уточнили в управлінні.

Весняний відпочинок для учнів запланований з 30 березня по 5 квітня 2026 року. 

О️днак місцеві чиновники попереджають: зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію, можуть бути зміни в освітньому процесі як в окремих школах, так і у місті загалом. 

Дивіться також Діти відпочиватимуть довше: коли зимові канікули у школах Тернополя 

Хто визначає дати канікул у школах України?

  • У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

  • Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

  • Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

  • Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 22 – 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.