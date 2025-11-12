Ситуація зараз нестабільна: коли у школах Миколаєва будуть зимові канікули
- Зимові канікули у школах Миколаєва триватимуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.
- Осінні канікули відбулися з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.
У грудні у школах України розпочнуться зимові канікули. Учні підуть на відпочинок у різні дати.
Запланували зимовий відпочинок у межах цього навчального року і для учнів у Миколаєві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Управління освіти Миколаївської міської ради.
Коли зимові канікули у школах Миколаєва?
Ще у кінці серпня миколаївські чиновники разом з очільниками шкіл визначили структуру навчального року 2025/2026 у закладах освіти міста. Вона є рекомендованою, а не обов'язковою.
Так, І семестр триватиме з 1 вересня 2025 року по 26 грудня 2025 року. ІІ семестр – з 12 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.
️Зимові будуть з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року,
– уточнили в управлінні.
Весняний відпочинок для учнів запланований з 30 березня по 5 квітня 2026 року.
О️днак місцеві чиновники попереджають: зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію, можуть бути зміни в освітньому процесі як в окремих школах, так і у місті загалом.
Хто визначає дати канікул у школах України?
У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 22 – 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.