Діти відпочиватимуть довше: коли зимові канікули у школах Тернополя
9 листопада, 20:16
2

Діти відпочиватимуть довше: коли зимові канікули у школах Тернополя

Марія Волошин
Основні тези
  • Зимові канікули у школах Тернополя триватимуть з 18 грудня по 11 січня.
  • Учні навчалися суботами у вересні та жовтні.

Більшість школярів в Україні вже повернулася з осінніх канікул на навчання. Є й такі, що цієї осені не відпочивали.

Такі учні довше не вчитимуться взимку. Про це інформує 24 Канал.

Коли будуть зимові канікули у школах Тернополя?

Заступниця начальника міського управління освіти Ірина Сум розповіла Терену, що зимові канікули у школах Тернополя будуть довшими, адже впродовж вересня та жовтня школярі навчаються суботами. 

Чиновниця при цьому уточнила: зважаючи на відпрацювання учнів, зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.

Зауважимо, що осінні канікули відбулися у школах міста за традиційним графіком. Змін до розкладу канікул цьогоріч не вносили.

Учні восени відпочивали з 27 жовтня по 2 листопада. 

Хто визначає дати канікул у школах України?

  • Цьогоріч школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

  • Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

  • Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

  • Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.