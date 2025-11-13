Укр Рус
13 листопада, 13:50
3

Чи підуть учні у Рівному на зимові канікули у грудні

Марія Волошин
Основні тези
  • Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.
  • Навчальний рік у Рівному триватиме по 29 травня 2026 року.

У більшості шкіл України вже відбулися осінні канікули. В окремих регіонах чи закладах освіти перенесли цей відпочинок учнів на зиму.

У Рівному були осінні і будуть також зимові канікули, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Рівненської міської ради.

Коли зимові канікули у школах Рівного?

У Рівному структуру 2025 – 2026 навчального року залишили незмінною. 

I семестр триватиме з 1 вересня 2025 року по 19 грудня 2025 року; II семестр – з 5 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.

Загалом навчальний процес триватиме 175 навчальних днів.

Осінні канікули у школах міста тривали з 25 жовтня 2025 року по 2 листопада 2025 року.

Зимові канікули – з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), 
– повідомили у міськраді Рівного.

І додали, що весняні канікули будуть з 23 березня 2026 року по 27 березня 2026 року. 

Останній дзвоник – 29 травня 2026 року. Вручення документів – орієнтовно 19 червня 2026 року, 
– уточнили у мерії. 

До слова, структуру навчального року можуть коригувати на місцях залежно від безпекової ситуації.

Хто визначає дати канікул у школах України?

  • У межах навчального року 2025 – 2026 педагогічні ради шкіл можуть самостійно встановлювати дату завершення навчання та дати  канікул. 

  • Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

  • Що важливо, протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

  • Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 22 – 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.