Чи підуть учні у Рівному на зимові канікули у грудні
- Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.
- Навчальний рік у Рівному триватиме по 29 травня 2026 року.
У більшості шкіл України вже відбулися осінні канікули. В окремих регіонах чи закладах освіти перенесли цей відпочинок учнів на зиму.
У Рівному були осінні і будуть також зимові канікули, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Рівненської міської ради.
Коли зимові канікули у школах Рівного?
У Рівному структуру 2025 – 2026 навчального року залишили незмінною.
I семестр триватиме з 1 вересня 2025 року по 19 грудня 2025 року; II семестр – з 5 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.
Загалом навчальний процес триватиме 175 навчальних днів.
Осінні канікули у школах міста тривали з 25 жовтня 2025 року по 2 листопада 2025 року.
Зимові канікули – з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів),
– повідомили у міськраді Рівного.
І додали, що весняні канікули будуть з 23 березня 2026 року по 27 березня 2026 року.
Останній дзвоник – 29 травня 2026 року. Вручення документів – орієнтовно 19 червня 2026 року,
– уточнили у мерії.
До слова, структуру навчального року можуть коригувати на місцях залежно від безпекової ситуації.
Хто визначає дати канікул у школах України?
У межах навчального року 2025 – 2026 педагогічні ради шкіл можуть самостійно встановлювати дату завершення навчання та дати канікул.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Що важливо, протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 22 – 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.