Чи підуть учні у Рівному на зимові канікули у грудні

У більшості шкіл України вже відбулися осінні канікули. В окремих регіонах чи закладах освіти перенесли цей відпочинок учнів на зиму.

У Рівному були осінні і будуть також зимові канікули, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Рівненської міської ради.

Коли зимові канікули у школах Рівного?

У Рівному структуру 2025 – 2026 навчального року залишили незмінною.

I семестр триватиме з 1 вересня 2025 року по 19 грудня 2025 року; II семестр – з 5 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.

Загалом навчальний процес триватиме 175 навчальних днів.

Осінні канікули у школах міста тривали з 25 жовтня 2025 року по 2 листопада 2025 року.

Зимові канікули – з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів),

– повідомили у міськраді Рівного.

І додали, що весняні канікули будуть з 23 березня 2026 року по 27 березня 2026 року.

Останній дзвоник – 29 травня 2026 року. Вручення документів – орієнтовно 19 червня 2026 року,

– уточнили у мерії.

До слова, структуру навчального року можуть коригувати на місцях залежно від безпекової ситуації.

Хто визначає дати канікул у школах України?