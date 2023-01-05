Кольорова та винахідлива зима: як цікаво розважитись на вулиці може ваша дитина
Джерело:Освіторія
Якщо ваша дитина відпочиває на канікулах, їй треба більше часу проводити на свіжому повітрі. На вулиці школярі також можуть гарно розважатися.
Особливо, якщо на вулиці – мороз, сніг та лід. Що нового запропонувати дітям, окрім катання на санках, ліплення сніговиків та гри у сніжки, читайте у матеріалі.
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Як цікаво взимку розважитись з дітьми
Кольорові кульки з льоду
Так, першою цікавою розвагою надворі взимку для вашої дитини може стати виготовлення кольорових кульок. При цьому викласти з них можна різноманітні фігури на снігу. Для цього вам потрібно взяти повітряні кульки, наповнити їх водою. Потім додати кольорову фарбу і залишаємо замерзнути на ніч. Коли отримаєте льодяну кулю, зрізаєте зверху кульку і отримуєте красивий шар різнобарвного льоду.
Для краси можете також у кульки з водою напередодні додати блискітки та різноманітні прикраси. До того ж можна пофарбувати кулі у кольори планет Сонячної системи.
"Ice lol" та крижані "яйця драконів"
Ця гра схожа на попередню. Однак тут сюрприз ховаються усередині кульки. До прикладу, це може бути лялька, фігурки драконів, літери, цифри тощо. При цьому кульки робити не обов'язково, можна іграшки виготовити у мисці.
Снігове графіті
Також ваша дитина може малювати на снігу. Для цього їй знадобиться балончик для графіті або підфарбована вода в пульверизаторі. При цьому можна виготовляти різні фігурки зі снігу і фарбувати їх.
Тортики замість сніговиків
Запропонуйте дітям також зліпити торти та тістечка зі снігу. Для цього можна використати тарілки, відра, форми для печива тощо. Їх можна теж розфарбувати у різні кольори і прикрасити горобиною, бусинками та іншими дрібничками.
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Заморожені мильні бульбашки
Заморожені бульбашки ваша дитина сприйматиме як витвір мистецтва. Але для цього варто обрати справді морозний день.
Картини зі сніжок
На корі дерева чи стіні будинку дитина також може вдавленими сніжками зробити котиків, птахів. Якщо поверхня дозволяє, сніжки також можна пофарбувати.
Лабіринт з кульками
Ваші діти можуть прокласти ходи в глибокому снігу. Опісля на сніг треба вилити воду (краще з пульверизатора), аби стінки схопилися кригою. Відтак дитина сама зможе створити лабіринт, ще й доповнити його кольоровими кулями.