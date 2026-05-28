В Україні можуть зменшити кількість предметів на НМТ

В Україні можуть спростити предметну структуру національного мультитесту. Також дозволити переносити тестування після обстрілів.

Про це розповіла в коментарі Новини.LIVE на "Саміті міст та регіонів" нардеп Юлія Гришина. Мовиться про зменшення кількості предметів для складання.

Які зміни розглядають?

Нардеп розповіла, що у Верховній Раді обговорюють можливість скорочення кількості предметів на НМТ з чотирьох до трьох. Мовиться про наступні вступні кампанії.

Вона також зазначила, що держава має шукати шляхи спрощення вступної кампанії для учнів. Причина – навантаження та умови війни.

Гришина розповіла і про те, що цьогоріч запровадили важливе нововведення для дітей, які потрапили під нічні обстріли перед складанням тесту. Вона зазначає, що дитина, яка перебуває у стресі після обстрілу, тепер зможе скласти НМТ в інший день.

Нардеп також наголосила, що це важливий крок для підтримки учнів, бо тестування впливає на їхнє майбутнє та можливість здобути вищу освіту.

Що відомо про НМТ у 2026 році?