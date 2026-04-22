В Україні планують змінити систему шкільних перевезень
- Міністерство освіти і науки України планує адаптувати систему шкільних перевезень до умов війни, враховуючи потреби громад і реформу старшої школи.
- Запровадження гнучких підходів, таких як транспорт малої місткості, допоможе ефективніше організувати підвезення учнів до закладів освіти.
В Україні планують оновити систему шкільних перевезень. Міністерство освіти і науки має намір адаптувати її до умов війни і реальних потреб громад.
Деталі посадовці обговорили під час зустрічі, зазначає Osvita.ua. Зокрема, планують удосконалити логістику підвезення дітей до шкіл в час війни.
Як можуть змінити систему підвезення?
При цьому враховуватимуть формування мережі у межах реформи старшої профільної школи та потреби громад.
Очільник відомства Оксен Лісовий заявив, що треба адаптувати систему шкільних перевезень до умов війни і реальних потреб громад. Часто це означає відмову від універсальних рішень: там, де невелика кількість дітей, складний рельєф чи вузькі дороги, стандартні великі автобуси просто не працюють.
Нам потрібні більш гнучкі підходи, зокрема транспорт малої місткості, який дозволить ефективно організувати підвезення. Головне, щоб кожна дитина, незалежно від того, у якому регіоні чи місцевості вона проживає, мала можливість безпечно і регулярно діставатися до навчального закладу,
– заявив посадовець.
Цікаво! Українська освіта отримає від міжнародних партнерів 91 мільйон доларів. Кошти скерують у межах співпраці з ЮНІСЕФ у 2026 році. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Кошти спрямовані на підтримку дітей, школярів та освітян.
Наразі відомство готуватиме запит до громад, щоб визначити реальну потребу у різних типах "школяриків".
Також адаптують держкошти для використання на цю мету. Зокрема, обговорюватимуть можливість закупівлі автобусів малої місткості, обладнаних для безпечного перевезення дітей.
Як зміниться освітня модель в Україні?
- З наступного року повноцінно стартує реформа старшої школи. Вона передбачає 12 років навчання для учнів.
- Першими нову модель апробують теперішні 9-класники пілотних шкіл.
- У трирічній старшій школі зможуть навчатися також учні тих академічних ліцеїв, які пілотують профільну реформу у 2025 – 2026 та 2026 – 2027 навчальних роках. Тут учні вчитимуться 3 роки, а не 2, у старших класах. При цьому отримають бонус – три роки навчання на бакалавраті університету замість чотирьох.
- Згодом таку модель (12 років у школі та три на бакалавраті) мають поширити на всіх випускників/ць академічних ліцеїв.
- У 2029 році буде експериментальна модель. А постійна – із 2030 року.
- Модель трирічного бакалаврату має перейти в постійний режим і стати базовою: 12 років загальної середньої освіти + 3 роки бакалаврату (зі збереженням профілю освіти) + 2 роки магістратури.