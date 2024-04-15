Кількість студентів впливатиме на фінансування університету

Фінансування державою вишів України залежатиме від 5 критеріїв. Основним буде кількість студентів-бюджетників.

Відповідні зміни передбачає формульний принцип у розподілі бюджетного фінансування між вишами. Його цьогоріч відновлює Міністерство освіти і науки.

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Як кількість студентів впливатиме на фінансування ЗВО

Формульний принцип фінансування передбачає, що розмір виділених держкоштів для кожного університету визначатимуть з огляду на кілька критеріїв, яким має відповідати виш.

Головним буде загальна кількість вступників, які обрали навчання в конкретному закладі освіти на державному замовленні.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що це сприятиме підвищенню адресності використання державних коштів.

Ми робимо крок до реалізації важливого принципу управління в системі вищої освіти – "гроші ходять за студентом". Тобто державне фінансування залежить не від того, скільки потенційно міг би забезпечити той чи інший ЗВО, а від реальної кількості студентів, які обрали саме цей університет, виборовши право на навчання за кошти державного бюджету,

– повідомив посадовець.

Така модель, вважає він, допоможе підвищити адресність використання бюджетних коштів.

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Формула враховуватиме і наукову практику чи діяльність, тобто кількість коштів, які ЗВО заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки.

Третьою складовою формули буде показник інтернаціоналізації, тобто місце в міжнародних рейтингах або участь у європейських проєктах Еразмус+.

Також вагомою складовою формули буде показник працевлаштування випускників.

Формула також міститиме регіональний коефіцієнт, аби підтримати заклади освіти з прифронтових регіонів.

Зазначимо також, що формульний підхід розподілу фінансування впровадили у 2020 році. Його призупинили після 24 лютого 2022 року.