Чи зможуть учні 1-9 класів вчитися разом зі старшокласниками профільної школи

2027 року в Україні мають втілити у життя реформу старшої школи. У Міносвіти України при цьому вважають, що учні старшої школи повинні вчитися окремо від інших школярів.

Про це очільник директорату шкільної освіти України Ігор Хворостяний розповів під час форуму "Реформування старшої профільної середньої освіти (академічні ліцеї)". За його словами, мовиться як про учнів 1-4 класів, так і 5-9-х.

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Чи повинні всі учні вчитися в одному закладі освіти

Посадовець вважає, що присутність початкової школи в академічних ліцеях не буде призводити до досягнення поставлених цілей. Однак, за його словами, чинне законодавство передбачає таку систему навчання.

Чинне законодавство передбачає можливість мати в структурі академічного ліцею заклади базової середньої та навіть у виняткових випадках початкової освіти,

– зауважив Хворостяний.

І додав, що все ж МОН зараз працює над поправками до документа.

Посадовець також зазначив, що з 1 вересня 2024 року у територіальних громадах мають сформувати проєкти мережі академічних ліцеїв. Тобто визначать та відокремлять заклади освіти, де будуть навчатися школярі 10 – 12 класів.

Хворостяний акцентував, що перші 8 областей вже майже завершили цей процес. Зараз триває робота з органами місцевого самоврядування, управліннями й школами в інших регіонах.

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