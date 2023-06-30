У 2024 році абітурієнти швидше за все знову складатимуть НМТ. До ЗНО у такому форматі, як раніше, в Україні радше не повернуться.

Очільник комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак уточнив: найбільша проблема – логістика: як довезти та зберегти тести. Зокрема, у прифронтових зонах.

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ЗНО чи НМТ: що складатимуть абітурієнти у 2024 році

За словами Бабака, якщо випускники складатимуть ЗНО у паперовій формі, мають робити це усі одночасно. Але якщо лунатиме повітряна тривога, це ускладнить завдання. Тож, імовірно, у 2024 році абітурієнти знову складатимуть НМТ.

У якій формі він буде – побачите, бо все динамічно змінюється. Якщо минулого року вперше у нас був НМТ з трьох дисциплін, які були однаковими для всіх, то цього року ми пішли за програмою "2+1" для того, щоб можна було обрати предмет для спеціальності,

– уточнив Бабак.

І додав, що після закінчення війни в Україні швидше за все не повернуться до ЗНО у попередньому форматі. На сьогодні НМТ – електронний замінник ЗНО.

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Хочемо, щоб до 1 вересня 2023 року всім був зрозумілим алгоритм вступу на наступний рік і формат проведення НМТ. Щоб усі мали час підготуватися,

– додав очільник Освітнього комітету ВРУ.

І повідомив, що до 2027 року весь формат ЗНО планували перевести в електронну форму. Згодом можуть запровадити змішаний формат, коли ДПА може бути у формі НМТ.

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Чи буде ДПА і коли

ДПА для учнів 9, 11 класів має відбуватися у форматі НМТ, переконаний нардеп. Тобто до закінчення школи "у дитини буде НМТ з чотирьох дисциплін, а при вступі буде враховуватися НМТ + одна чи дві спеціалізовані дисципліни для якоїсь конкретної спеціальності".

Зараз триває активне обговорення альтернативних моделей складання тесту.