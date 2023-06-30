Глава комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак уточнил: самая большая проблема – логистика: как довезти и сохранить тесты. В частности, в прифронтовых зонах.

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ВНО или НМТ: что будут сдавать абитуриенты в 2024 году

По словам Бабака, если выпускники будут сдавать ВНО в бумажной форме, должны делать все это одновременно. Но если будет раздаваться воздушная тревога, это усложнит задачу. Так что, вероятно, в 2024 году абитуриенты снова будут сдавать НМТ.

В какой форме он будет – увидите, потому что все динамично меняется. Если в прошлом году впервые у нас был НМТ по трем дисциплинам, которые были одинаковыми для всех, то в этом году мы пошли по программе "2+1" для того, чтобы можно было выбрать предмет для специальности,

– уточнил Бабак.

И добавил, что после окончания войны в Украине, скорее всего, не вернутся к ВНО в предыдущем формате. На сегодняшний день НМТ – электронный заменитель ВНО.

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Хотим, чтобы к 1 сентября 2023 года всем был ясен алгоритм поступления на следующий год и формат проведения НМТ. Чтобы все было время подготовиться,

– добавил глава Образовательного комитета ВРУ.

И сообщил, что к 2027 году весь формат ВНО планировалось перевести в электронную форму. Впоследствии могут ввести смешанный формат, когда ГИА может быть в форме НМТ.

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Будет ли ГИА и когда

ГИА для учеников 9, 11 классов должна проходить в формате НМТ, убежден нардеп. То есть до окончания школы "у ребенка будет НМТ по четырем дисциплинам, а при поступлении будет учитываться НМТ + одна или две специализированные дисциплины для какой-то конкретной специальности".

Сейчас идет активное обсуждение альтернативных моделей сдачи теста.