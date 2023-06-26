Заместитель руководителя образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Колебошин рассказал в комментарии журналистке 24 Канала, почему ГИА важна и как ее могут реформировать. Также уточнил, будут ли ученики сдавать 4 обязательных предмета.

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В Украине вернут ГИА и реформируют ее

По словам нардепа, образовательный комитет Рады считает, что Государственная итоговая аттестация в школах должна вернуться уже в 2024 году.

Это необходимо и государству, и детям, ведь не иметь указателей о том, что и как у тебя с образованием, – это ненормальная история. Однако возвращение ГИА зависит от того, какой будет ситуация безопасности в Украине, что будет с оккупированными территориями. И последнее решает не МОН, а ВСУ,

– рассказал Колебошин.

И напомнил: нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект об обязательности ГИА на всех уровнях. Аттестация при этом должна включать проверку знаний школьников также по истории Украины и английскому языку.

Заметим! Законопроект №9046 предусматривает аттестацию учеников по 4 обязательным предметам: истории Украины, украинского языка, математики и иностранного языка.

Этот законопроект де-факто цементирует то, что ГИА будет. Но до второго чтения он должен быть доработан. Ведь, например, после 4 класса не может быть истории Украины на ГИА, потому что ученики ее еще не изучают,

– уточнил нардеп.

И сообщил, что образовательный комитет Рады сейчас совместно с Минобразования и УЦОКО нарабатывает дорожную карту того, как будут проходить образовательные обязательные оценки в школе. При этом изменения точно будут в 4-м, 9-м и 11-м классах.

Какие предметы будут на ГИА

Колебошин также рассказал о рисках, которые могут повлечь за собой наличие 4 обязательных для сдачи предметов на ГИА.

Если поставим 4 предмета, например: украинский язык, историю Украины, математику, иностранный язык для сдачи, то мы де-факто убиваем перспективу выбора других предметов. В частности, будут страдать естественные предметы, важные для развития экономики государства,

– считает заместитель главы образовательного комитета ВРУ.

Поэтому образовательный комитет Рады ведет с УЦОКО дискуссии о том, как этот риск преодолеть. Все для того, чтобы в погоне за важностью истории и иностранного языка не потеряли образование.

Мы будем искать варианты. В то же время, понимаем, что перегружать детей не стоит. Поэтому 5 предметов точно не должно быть,

– добавил Колебошин.

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Сдавали ли ГИА ученики в 2023 году