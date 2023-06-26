Заступник очільника освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Колебошин розповів у коментарі журналістці 24 Каналу, чому ДПА важлива та як її можуть реформувати. Також уточнив, чи складатимуть учні 4 обов'язкові предмети.

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За словами нардепа, освітній комітет Ради вважає, що Державна підсумкова атестація у школах має повернутися вже у 2024 році.

Це необхідно і державі, і дітям, адже не мати дороговказів про те, що і як в тебе з освітою, – це ненормальна історія. Однак повернення ДПА залежить від того, якою буде безпекова ситуація в Україні, що буде з окупованими територіями. І останнє вирішує не МОН, а ЗСУ,

– розповів Колебошин.

І нагадав: нардепи проголосували у першому читанні за законопроєкт про обов'язковість ДПА на всіх рівнях. Атестація при цьому мала б включати перевірку знань школярів також з історії України та англійської мови.

Зауважимо! Законопроєкт № 9046 передбачає атестацію учнів з 4 обов'язкових предметів: історії України, української мови, математики та іноземної мови.

Цей законопроєкт де-факто цементує те, що ДПА буде. Але до другого читання він має бути доопрацьований. Адже, до прикладу, після 4 класу не може бути історії України на ДПА, бо учні її ще не вивчають,

– уточнив нардеп.

І повідомив, що освітній комітет Ради зараз спільно з Міносвіти і УЦОЯО напрацьовує дорожню карту того, як відбуватимуться освітні обов'язкові оцінювання у школі. При цьому зміни точно будуть у 4-му, 9-му і 11-му класах.

Які предмети будуть на ДПА

Колебошин також розповів про ризики, які може спричинити наявність 4 обов'язкових для складання предметів на ДПА.

Якщо поставимо фіксовані 4 предмети, наприклад: українську мову, історію України, математику, іноземну мову для складання, то ми де-факто вбиваємо перспективу вибору інших предметів. Зокрема, страждатимуть природничі предмети, які важливі для розвитку економіки держави,

– вважає заступник очільника освітнього комітету ВРУ.

Тож освітній комітет Ради веде з УЦОЯО дискусії щодо того, як цей ризик подолати. Усе задля того, аби у гонитві за важливістю історії та іноземної мови не втратили природничу освіту.

Ми шукатимемо варіанти. Водночас розуміємо, що перевантажувати дітей не варто. Тому 5 предметів точно не мало б бути,

– додав Колебошин.

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