Заступник очільника освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Колебошин розповів у коментарі журналістці 24 Каналу, чому ДПА важлива та як її можуть реформувати. Також уточнив, чи складатимуть учні 4 обов'язкові предмети.
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В Україні повернуть ДПА та реформують її
За словами нардепа, освітній комітет Ради вважає, що Державна підсумкова атестація у школах має повернутися вже у 2024 році.
Це необхідно і державі, і дітям, адже не мати дороговказів про те, що і як в тебе з освітою, – це ненормальна історія. Однак повернення ДПА залежить від того, якою буде безпекова ситуація в Україні, що буде з окупованими територіями. І останнє вирішує не МОН, а ЗСУ,
– розповів Колебошин.
І нагадав: нардепи проголосували у першому читанні за законопроєкт про обов'язковість ДПА на всіх рівнях. Атестація при цьому мала б включати перевірку знань школярів також з історії України та англійської мови.
Цей законопроєкт де-факто цементує те, що ДПА буде. Але до другого читання він має бути доопрацьований. Адже, до прикладу, після 4 класу не може бути історії України на ДПА, бо учні її ще не вивчають,
– уточнив нардеп.
І повідомив, що освітній комітет Ради зараз спільно з Міносвіти і УЦОЯО напрацьовує дорожню карту того, як відбуватимуться освітні обов'язкові оцінювання у школі. При цьому зміни точно будуть у 4-му, 9-му і 11-му класах.
Які предмети будуть на ДПА
Колебошин також розповів про ризики, які може спричинити наявність 4 обов'язкових для складання предметів на ДПА.
Якщо поставимо фіксовані 4 предмети, наприклад: українську мову, історію України, математику, іноземну мову для складання, то ми де-факто вбиваємо перспективу вибору інших предметів. Зокрема, страждатимуть природничі предмети, які важливі для розвитку економіки держави,
– вважає заступник очільника освітнього комітету ВРУ.
Тож освітній комітет Ради веде з УЦОЯО дискусії щодо того, як цей ризик подолати. Усе задля того, аби у гонитві за важливістю історії та іноземної мови не втратили природничу освіту.
Ми шукатимемо варіанти. Водночас розуміємо, що перевантажувати дітей не варто. Тому 5 предметів точно не мало б бути,
– додав Колебошин.
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Чи складали ДПА учні у 2023 році
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями ДПА.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складають НМТ. Відповідний законопроєкт погодила Верховна Рада.