В одному з облцентрів найкращих випускників шкіл таки нагороджуватимуть медалями

У Харкові нагородять випускників "золотими" медалями за особливі успіхи в навчанні та незламність. Понад тисяча випускників 11-х класів отримає нагороди.

При цьому усіх, які претендували не лише на золоту, а й на срібну медалі до їх скасування Міністерством освіти і науки України. Зауважимо, що цьогоріч в Україні вже вручатимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою замість медалі, зазначає 24 Канал.

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У Харкові випускників нагороджуватимуть медалями

Також усі харківські випускники 11-х класів отримають медалі за незламність. Як зазначили у Харківській міськраді, цьогоріч їх отримають усі 4,5 тисячі випускників, які перебувають у Харкові.

За інформацією Харківського антикорупційного центру, на придбання нагород для школярів Департамент освіти Харківської міської ради витратить 1 мільйон 72 тисячі гривень.

Загалом міськрада хоче купити 4500 подарункових комплектів для нагородження учнів. Комплект складається з медалі та пластикової коробки. Сама медаль має бути зроблена з цинкового сплаву та покрита "золотом".

Медалі мають придбати до 9 червня.

Торік майже 8,5 тисяч школярів стали випускниками харківських закладів середньої освіти. Зокрема 900 з них відзначили медалями за високі досягнення у навчанні.