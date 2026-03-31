Що таке "зваба" та про що розповідає це давнє українське слово
- Слово "зваба" в українській мові означає те, що приваблює, манить і спокушає, поєднуючи ідею спокуси та чарівності.
- У літературі "зваба" часто використовується для позначення моменту вибору між безпечним і небезпечним, а також символізує життєву енергію і прагнення до нового.
Українська мова багата на слова, що передають тонкі відтінки людських почуттів і станів. Однак, не усі слова ми використовуємо у мовленні, деякі можна зустріти лише в літературі.
Про які почуття розповідає слово "зваба", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Що означає слово "зваба"?
Книголюби точно бачили це слово серед заголовків книг у книгарнях – "Зваба" Сара Пінборо; "Зваба" Надія Ковалик; "Криця та зваба" Софі Бріджертон; збірка "Зваба і блакить". Але чи знаєте що означає це слово? Якщо знаєте, то одразу можна здогадатися про сюжет книги, а якщо ні – то ми розповімо далі.
Слово "зваба" в українській мові, як тлумачать словники, означає те, що приваблює, манить і спокушає. Воно поєднує в собі ідею спокуси та чарівності, здатної втягнути людину у щось бажане чи небезпечне. Це поняття має глибокий культурний підтекст, адже відображає водночас силу принади й ризик втрати рівноваги.
Слово походить від дієслова "звабити" – "спокусити, привабити".
Це слово не лише описує зовнішню привабливість чи спокусу, а й відкриває цілий пласт культурних і психологічних смислів. У літературі воно часто використовується для позначення моменту вибору між безпечним і небезпечним, між буденністю й пригодою. Водночас у поезії та прозі воно має позитивний відтінок – як символ життєвої енергії, молодості, прагнення до нового.
Тому основне значення можна описати як:
- Зваба як спокуса: те, що манить, приваблює, змушує прагнути забороненого чи незвіданого.
Приклад: "оте чортеня зваби, спокуси, жадання торкнутися чогось забороненого" (Олесь Гончар).
- Зваба як чарівність: принадність, краса, здатність зачаровувати.
Приклад: "цей дерев’яний, гулкий міст мав для Ібрагімова свою звабу" (Олесь Гончар).
А у інших варантах, які ви теж не чули, як синоніми, слово може звучати як :
- ваба,
- поваба,
- поваб,
- приваба,
- знада.
А ще, дівчині та жінці можна зробити чимало компліментів з цим незвичним словом. Замість "спокуслива" чи "сексуальна" можна сказати – зваблива. Це можна сказати про погляд, посмішку, одяг, вигляд, поведінку.
- "Ти – сама зваба."
- "У твоїх очах – зваба" чи "У тебе такий звабливий погляд".
Саме через звабливість жінки в очах чоловіка, а чоловіка в очах жінки і створюються пари. А далі, після освідчення (тільки не кажіть – "прєдложениє"), створюються сім'ї.
Сьогодні це слово використовується для назв торгових марок чи виробів, наприклад – жіночої білизни чи кондитерських виробів. І справді "зваба" точно передає усю спокусу виробу.
Це тістечко – зваба для ласуна / Freepik
У цьому – його сила й унікальність. Воно поєднує в собі двоїстість: привабливість і небезпеку, чар і ризик. Для української культури "зваба" є образом, що нагадує: краса може вести до відкриттів, але й до втрат. Саме тому воно так часто з’являється у поетичних і прозових текстах, де автори прагнуть передати тонку межу між бажанням і обережністю.
А вам подобається така література?