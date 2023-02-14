Чи звільнятимуть директорів шкіл та вчителів за викладання російською мовою

14 лютого 2023, 13:19
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Кожен директор школи в Україні через нездатність забезпечити навчання у закладі українською мовою може поплатитися. Зокрема, позбутися займаної посади.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Також уточнив, що дотримуватися мовного закону мають і вчителі. 

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Чи звільнятимуть педагогів за викладання російською

Кремінь нагадав, що минулого тижня в Київському торговельно-економічному університеті одна з доценток  принижувала студентів і доводила, що може розмовляти тією мовою, якою захоче. Адміністрація вишу вирішила її звільнити. 

Якщо ми говоримо про конкретних вчителів і нездатність директора забезпечити освітній процес українською, звичайно, ми ініціюємо звільнення або попередження чи догану такому директору. Є випадки, коли керівники закладів йдуть назустріч і самі нейтралізують проблему на самому початку,
– уточнив мовний омбудсмен. 

До теми Викладачка київського вишу "відправила" студентів на фронт через мову і поплатилася

Що передбачає мовний закон

16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер.

Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.

Зокрема, для освітян на роботі використання української мови є обов'язковим.

Джерело: DW

Викладачка київського вишу поплатилася через мову

  • У Державному торговельно-економічному університеті спалахнув мовний скандал.
  • У мережі оприлюднили відео, на якому викладачка київського вишу починає пару російською. Натомість студенти роблять їй зауваження.
  • Опісля викладачка вишу "відправила" студентів та їх батьків на фронт після прохання проводити лекції українською.
  • Відповідь вишу не забарилася. у ДТЕУ заявили, що виш займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України.
  • Викладачку звільнили. 

Автор: Марія Волошин