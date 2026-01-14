Путін зайшов у глухий кут: аналітик назвав найбільшу загрозу для Росії у 2026 році

Економічна стагнація Росії може стати переломним моментом для путінського режиму та послабити його здатність вести війну. Ключовою відмінністю від попередніх прогнозів стало реальне падіння ВВП, інфляція та скорочення нафтових доходів на чверть.

Аналітик з питань нацбезпеки та зовнішньої політики Марк Тот пояснив 24 Каналу, що Путін не усвідомлює ризиків, а його останній козир дозволить лише виграти час.

Дивіться також: Вартість російської нафти летить вниз: скільки вона коштує зараз

Чи стримають економічні проблеми амбіції Путіна?

Російський ВВП впав із 5,9% у 2021 році до 0,6% у 2025 році, інфляція тримається на рівні 8%, процентні ставки сягнули 16%, а країна зіткнулася з гострою нестачею робочої сили попри історично низький рівень безробіття.

Путін не усвідомлює реальну ситуацію – чи через небажання, чи через брехню генералів – але фронт застиг, а росіяни просуваються надзвичайно повільно. Вони не можуть розвивати економіку та досягли межі без зростання на 2026 рік. Економічно Росія в скруті, а Україна чудово справляється зі зменшенням надходжень від нафти – їхнього головного джерела доходу – на 25%,

– зазначив Марк Тот.

Росія прогнозувала 138 мільярдів доларів прибутку від нафти, але отримає лише 106 мільярдів.

Путін неодноразово виживав навіть за сильної внутрішньої протидії. Зокрема, під час заколоту Євгенія Пригожина. Зараз Путін зміцнив владу – олігархи змушені брати участь у війні, а силовики контролюють ситуацію, тому серйозне внутрішнє повстання малоймовірне. Головна проблема в тому, що він хоче більшого на фронті.

"Як і нацистська Німеччина, Росія тримається у війні, попри шкоду для економіки. У Путіна є один останній козир – історично низький рівень російських запозичень, що дозволяє виграти час, особливо за підтримки Китаю. Не думаю, що його економіка розвалиться, але водночас не зможе й розширитися – він у глухому куті", – наголосив Тот.

Що відомо про санкції проти російської нафти?