Не просто лікарня: мер Львова вразив новими проєктами екосистеми Unbroken

У 2022 році у Львові заснували екосистему Unbroken, де відбувається лікування, реабілітація та інтеграція ветеранів у суспільство. Unbroken наразі об'єднує понад 20 проєктів, але не планує на цьому зупинятись.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що серед нових проєктів є школи та центри для підтримки людей, які пережили випробування через війну. Крім того, Unbroken активно розвиває мистецький напрямок для ветеранів.

Якими є нові проєкти екосистеми Unbroken?

За словами міського голови Львова, лікарня від Unbroken вже прийняла понад 25 тисяч поранених – це і діти, і дорослі, зокрема, військові. На початку повномасштабного вторгнення в закладі приймали поранених для лікування. згодом відкрились відділення реабілітації та центр протезування, де виготовляють тисячу протезів на рік.

У 2025 році ми також відкрили центр для людей, які пережили тортури і полон. Це питання ментального здоров'я. Кожен, хто пройшов війну, може про це не говорити, але він має посттравматичний синдром,

– підкреслив він.

Крім того, в рамках проєкту заснували 2 школи: медичну школу Unbroken University для післядипломної освіти медиків та школу муніципального лідерства з навчальними програмами різних напрямків (від економіки до архітектури).

Цікаво! Зараз в Брюховичі відбувається будівництво найбільшого центру у системі Unbroken, який має відкритись вже цього року. У ньому будуть нові корпуси, сучасний реабілітаційний басейн і спеціально облаштовані зони для занять спортом, садівництвом і творчістю. Цей центр надаватиме допомогу військовим і цивільним з важкими пораненнями.

Садовий додав, що важливу роль відіграє мистецька складова. Коли ветерани приходять на концерти, у них зникають фантомні болі. Ба більше, ветерани мають можливість вчитись писати п'єси, брати участь у театральних виставах як актори, грати на музичних інструментах та ліпити з глини.

Як проходить реабілітація в Unbroken?