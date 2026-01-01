Не просто больница: мэр Львова поразил новыми проектами экосистемы Unbroken

В 2022 году во Львове основали экосистему Unbroken, где происходит лечение, реабилитация и интеграция ветеранов в общество. Unbroken сейчас объединяет более 20 проектов, но не планирует на этом останавливаться.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что среди новых проектов есть школы и центры для поддержки людей, которые пережили испытания из-за войны. Кроме того, Unbroken активно развивает художественное направление для ветеранов.

Каковы новые проекты экосистемы Unbroken?

По словам городского головы Львова, больница от Unbroken уже приняла более 25 тысяч раненых – это и дети, и взрослые, в частности, военные. В начале полномасштабного вторжения в заведении принимали раненых для лечения. впоследствии открылись отделения реабилитации и центр протезирования, где изготавливают тысячу протезов в год.

В 2025 году мы также открыли центр для людей, которые пережили пытки и плен. Это вопрос ментального здоровья. Каждый, кто прошел войну, может об этом не говорить, но он имеет посттравматический синдром,

– подчеркнул он.

Кроме того, в рамках проекта основали 2 школы: медицинскую школу Unbroken University для последипломного образования медиков и школу муниципального лидерства с учебными программами различных направлений (от экономики до архитектуры).

Интересно! Сейчас в Брюховичах происходит строительство крупнейшего центра в системе Unbroken, который должен открыться уже в этом году. В нем будут новые корпуса, современный реабилитационный бассейн и специально оборудованные зоны для занятий спортом, садоводством и творчеством. Этот центр будет оказывать помощь военным и гражданским с тяжелыми ранениями.

Садовый добавил, что важную роль играет художественная составляющая. Когда ветераны приходят на концерты, у них исчезают фантомные боли. Более того, ветераны имеют возможность учиться писать пьесы, участвовать в театральных представлениях как актеры, играть на музыкальных инструментах и лепить из глины.

Как проходит реабилитация в Unbroken?