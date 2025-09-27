Україна запускає експорт зброї власного виробництва. Президент розповів, від яких країн є великий запит.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського у суботу, 27 вересня.

Хто цікавиться українською зброєю?

Український президент розповів, що в українській зброї зацікавлена Європа, США і навіть Близький Схід. Були й пропозиції від кількох африканських країн.

На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося – там великий є запит,

– розповів Зеленський.

Найближчим часом Кабмін оприлюднить конкретику щодо держав та умов, з якими Україна працюватиме у сфері оборонного експорту.

Зверніть увагу! Експерти зауважують, що український оборонно-промисловий комплекс має значний резерв для зростання. Обсяги виробництва зброї можуть бути щонайменше на третину більшими. Втім, як зауважила виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко в ефірі 24 Каналу пояснила, що розвитку галузі заважає недозавантаження підприємств, закритість міжнародних ринків та відсутність довгострокових контрактів.

Експорт української зброї: що відомо