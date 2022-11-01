Якщо експорт зерна буде зірваний: експерт пояснив, як це позначиться на українцях

Росія повернулася до шантажу голодом та розірвала зернові угоди. Проте Туреччина та ООН досі залишаються гарантами безпеки для українського зерна. Проте що буде, якщо Росія таки зірве експорт зерна, та як це позначиться на українцях – читайте у статті.

Як розірвання зернових угод вплине на громадян та фермерів

Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він переконує, що звичайні українці не втратять нічого, більше того – ціни на зерно в Україні впадуть.

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За його словами, для споживачів через зрив зернового експорту ціна на хліб буде рости повільніше.

Але тут питання в іншому – якщо сьогодні не дати гроші фермерам, які заготовляють зерно, то вони не зможуть провести озимні роботи. Тому держава має вирішити це питання і допомагати аграріям. Також треба вирішити, як фермерам реалізувати ті залишки зерна, які є,

– наголосив Пендзин.

Він пояснив, що на сьогодні головне питання у збереженні зерна, і українські елеватори задовольняють цю потребу.

Але, як зазначив економіст, тут є одна проблема – кошти, які потім будуть використані на осінньо-польові роботи.

"На сьогодні вже очікується, що буде засіяно навіть на 30% менше посівних площ. А це означає, що ми будемо мати ще менше можливостей, щоб зібрати зерно на наступні літо та осінь", – вважає Пендзин.

І, за словами експерта, це небезпечно, бо буде падати експортний потенціал України, а з цим і можливість валютного надходження – один із шляхів відновлення економіки.

Що відомо про угоду на експорт зерна Через російське вторгнення та замінування Чорного моря, Україна не могла здійснювати експорт зерна. Але оскільки наша держава є одним із головних постачальників зерна у світі, одразу виникла загроза продовольчої кризи.



Через це ООН і Туреччина ініціювали підписання окремих угод з Україною та Росією про експорт зерна та створення спільної моніторингової комісії. Угоду підписали у Стамбулі 22 липня. Зазначимо, що представники України та Росії між собою жодних документів не підписували.



Росія вже погрожувала розірвати угоду, яка мала завершитися у листопаді. Причиною стало розслідування ООН питання щодо постачання Москві іранських дронів-камікадзе. У відповідь на це Кремль вирішив шантажувати світ зерном.



Чому невигідно постачати зерно залізницею

Економіст зазначив ще один момент – залізниці без портів не зможуть забезпечити реальні потужності західного кордону щодо експорту зерна. Зокрема, на це є кілька причин:

по-перше, Європа не зможе вивезти наше зерно на інші ринки.

по-друге, там вищі залізничні тарифи у 3 – 4 рази,

по-третє, там навіть колії вужчі, ніж в Україні, тому треба буде перекидати колійні пари, а це важко та дорого.

Пендзин додав, що на сьогодні український трейдер отримує від продажу зерна десь 70 – 75% від того, що отримував раніше. "Бо сам процес складний і Туреччина трохи відбирає наших коштів. А згодом доходи можуть зменшитися до 45 – 50%", – сказав він.

Пензин пояснив, яка ситуація з зерновою угодою та як це вплине на Україну: відео



Чому зерно постачають в бідні країни, а не в Європу

На його думку, це призведе до сильного зростання цін у світі. Також Пендзин прокоментував те, що росіяни кричать, аби зерно йшло не в бідні країни, а в Європу.

Але, як пояснив економіст, між ринками немає кордонів. "Як правило, певні партії зерна йдуть туди, де за них більше платять. Проте Європа є дорогим покупцем, хоча вона готова платити більше, ніж та сама Африка чи Близький Схід", – сказав він.

Але якщо в Європі буде дефіцит, партії зерна будуть йти втікати з бідних країн. Тому українське зерно є тим амортизатором, який зменшує цінову ситуацію на зерновому ринку світу і дозволяє бідним країнам купляти зерно для виживання,

– зазначив Пендзин.

За його словами, в бюджеті Єгипту закладено 275 доларів за тонну зерна, хоча ще влітку було 400 доларів. "Треба розуміти ситуацію – що насичуючи Європу, Україна тим самим знижує ціни для тих, кому зерно вже дорого", – відзначив він.

Росія припинила участь у зерновій угоді: що це означає

Днями у Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Мовляв, все через вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та навіть Велику Британію.

Росіяни цинічно заявили, що Україна використовує зерновий коридор для ударів по Росії. Тож поставили ультиматум, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим.

Окупанти вимагають, аби Україна не використовувала гуманітарний коридор та свої ж порти. Натомість пропонують своє зерно замість українського.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.

Водночас в ООН заявили, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає, що сама угода втратила чинність. Тож інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують продовольство з українських портів.

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