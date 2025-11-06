Елітна каста, яку не кидають у м'ясорубку: в ЗСУ розповіли, кого й чому бережуть у ворожій армії

Бойові дії російсько-української війни не вщухають по всій лінії зіткнення. Зокрема велике скупчення окупантів нині фіксують на Лиманському напрямку Донецької області. Проте деяких з них ретельно "ховають та бережуть".

Про тактику противника на Лиманському напрямку та поділ на "касти" у російській армії розповів начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов під час етеру на Армія TV, передає 24 Канал.

Як Росія береже свою військову "еліту"?

Окупанти змінюють підхід до штурмових дій. Як зауважив Білоусов, відтепер ворог атакує малими групами, широко застосовуючи мотоцикли й електроскутери для швидкого просування.

Найбільша небезпека зберігається від ударних дронів "Молнія", "Куб" і особливо "Ланцет".

Максим Білоусов також підкреслив, що звичайних піхотинців, зокрема колишніх ув'язнених, росіяни безжально кидають у м'ясорубку, а от операторів БпЛА бережуть як цінний ресурс.

Це елітна каста, до якої ставлення зовсім інше,

– наголосив він.

Ситуація на Лиманському напрямку фронту / Карта DeepState

Попри труднощі українські захисники постійно вистежують і знищують російських дронарів. На відміну від погано підготовленої піхоти, операторів БпЛА ретельно маскують і охороняють.

Якщо Силам оборони вдається накрити таке "гніздо", окупанти негайно виносять поранених пілотів з-під вогню, переносять їх у безпечні укриття й надають медичну допомогу.

Оператори безпілотних систем є однією з небагатьох категорій добре підготовлених російських військових на цьому відтинку фронту,

– резюмував Білоусов.

Яка ситуація на Донеччині?