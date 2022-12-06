Росія масово скуповує старі танкери та хоче встановити свою ціну на нафту: чи допоможе це їй

В ЄС ввели стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. У Кремлі незадоволені таким рішенням і розглядають введення у відповідь мінімальної ціни. Втім, Росія може намалювати там що завгодно, це не матиме впливу на інші країни.

У такий спосіб Росія намагається довести, що не буде продавати нафту за ціною нижче прайс-кепів. Про це 24 каналу розповіла засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.

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Росія не зможе не продавати нафту

Так, весь світ зможе спостерігати як Владімір Путін консервуватиме родовища та за що росіяни житимуть. На думку міжнародних аналітиків та наших партнерів, країна-агресорка не зможе не продавати нафту.

Тобто в неї просто не зійдуться її витрати в бюджеті. Відповідно вона вимушена продавати,

– пояснила Загребельська.

Путін намагається створити "тіньовий флот"

Наразі Росія намагається сформувати свій так званий "тіньовий флот". Для цього країна-агресорка скуповує за неймовірними цінами на ринку старі танкери, яким 15 – 30 років і вони мають списуватися на брухт.

Танкери зараз скуповуються, щоб пробувати перевозити ними нафту. Найбільший попит мають танкери "Афромакс" – вони можуть перевозити найбільшу кількість барелів нафти. Причому ця масова скупівля танкерів призвела до того, що ціна на них підвищилася на 83% за останні кілька місяців,

– розповіла засновниця "Ліги антитрасту".

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Які ще проблеми з перевезенням російської нафти

До того ж Росії підвищили вартість перевезення нафти. Так, якщо раніше вартість перевезення російської нафти складала 80 тисяч доларів за день, то сьогодні компанії беруть вже близько 130 тисяч доларів.

Окрім того, відстань, яку мають долати танкери країни-агресорки також збільшилася, адже тепер вони мають обходити певні точки. Відповідно відстань, яку раніше танкери могли долати за дні, тепер перетворюється на місяці.

"Створення "тіньового флоту" зі старих танкерів тощо – це абсолютно утопічна ідея. Росія не зможе її втілити в життя", – зауважила Загребельська.

Росія буде змушена підкоритися прайс-кепу

Для того, щоб продавати свою нафту Росії треба буде підкоритися цій верхній межі – прайс-кепу,

– наголосила засновниця "Ліги антитрасту".

На її думку, Індія дотримуватиметься прайс-кепу на російську нафту. Єдине, що офіційно вона навряд приєднається. Водночас з боку Китаю є заява, що вони продовжуватимуть енергетичну співпрацю з країною-агресоркою.

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